Heraclea-Manfredonia, settore ospiti esaurito in poco tempo

✨⚽ RITORNO ALLO ZAC ⚽✨

Era il 2007 quando il Manfredonia calcò l’erba dello Zaccheria contro il Foggia.

Oggi, a distanza di anni, la storia torna a scriversi: il Donia fa il suo ritorno nello stadio rossonero, e lo fa con il cuore pieno di orgoglio e passione biancoceleste. 💙🤍

👉 Su vivaticket.com è arrivata l’ufficialità: TUTTO ESAURITO nel settore ospiti!

👉 La prima sfida ufficiale della stagione: Heraclea Calcio vs Manfredonia Calcio – preliminari di Coppa Italia Serie D.

🔥 Un muro di tifosi accompagnerà il Donia in questo nuovo cammino, pronti a far sentire la propria voce e a spingere i ragazzi oltre ogni limite.

È il momento di ricominciare insieme, è il momento di gridare: FORZA DONIA!

fonte: Manfredonialand