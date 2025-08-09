Heraclea-Manfredonia, partita la macchina organizzativa della Gradinata Est
Il primo turno di Coppa ci vedrà di scena al glorioso “Zaccheria”, dove si affronterà la neo promossa Heraclea.
Una trasferta, dal sapore antico che ci farà andare indietro nel tempo.
I calendari per la stagione calcistica 2025/26 sono stati stilati, come ogni anno arriva il tanto atteso momento.
“La squadra di oggi non è quella di ieri…Forza Manfredonia”, vogliamo augurare così buon campionato a tutti , con una vecchia frase degli anni passati che ha caratterizzato la nostra storia.
Per la trasferta di Domenica 24 Agosto in quel di Foggia è già partita la macchina organizzativa, contattare i soliti o recarsi nei soliti posti di ritrovo della tifoseria.
GRADINATA EST MANFREDONIA