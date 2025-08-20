Sport Manfredonia
Heraclea-Manfredonia, info biglietti
L’Heraclea rende note le modalità di acquisto dei tagliandi del Settore Ospiti dello stadio “Pino Zaccheria” di Foggia, per assistere al match Heraclea-Manfredonia, valido per il turno preliminare di coppa Italia Serie D 2025/2026.
I tagliandi saranno disponibili in tutti i punti vendita Vivaticket ed al seguente link:
BIGLIETTI HERACLEA-MANFREDONIA
al prezzo di 10€ (+ diritti di prevendita).
N.B. I tagliandi possono essere acquistati fino alle 19:00 di sabato 23 Agosto. Il settore ospiti ha una capienza massima di 250 persone.
Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 / S.S. 25/26