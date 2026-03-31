Sport Manfredonia
Heraclea-Manfredonia, aperta la vendita del settore ospiti
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Heraclea-Manfredonia, aperta la vendita del settore ospiti
Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che è attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro l’ Heraclea in programma giovedì 2 Aprile alle ore 18:30 presso lo Stadio “P. Zaccheria” di Foggia.
Dettagli Settore Ospiti:
Intero: € 11,50 (+ commissioni)
Modalità d’acquisto online:
I tagliandi sono disponibili sul circuito Viva Ticket al seguente link:
Si ricorda che il biglietto è nominativo: per entrare nell’impianto sarà obbligatorio esibire un documento d’identità valido.
In mancanza dei documenti richiesti, l’accesso non sarà consentito.