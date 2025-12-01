[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Heraclea, colpo confermato: arriva Soufiane Lagzir.

Lo scrive Antenna Sud che già ieri aveva dato l’indiscrezione.

L’esterno offensivo ha risolto in mattinata il contratto con la Vibonese – firmato appena un mese fa dopo l’addio al Fasano – e ha raggiunto l’accordo con il club.

Contratto importante e un impegno preciso: Lagzir ha garantito che non parteciperà alle competizioni internazionali della Kings League