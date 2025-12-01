Sport Capitanata
Heraclea, colpo confermato: arriva Soufiane Lagzir
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Heraclea, colpo confermato: arriva Soufiane Lagzir.
Lo scrive Antenna Sud che già ieri aveva dato l’indiscrezione.
L’esterno offensivo ha risolto in mattinata il contratto con la Vibonese – firmato appena un mese fa dopo l’addio al Fasano – e ha raggiunto l’accordo con il club.
Contratto importante e un impegno preciso: Lagzir ha garantito che non parteciperà alle competizioni internazionali della Kings League