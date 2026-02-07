Helena Prestes inedita: “Esperienza che non auguro a nessuno”, la rivelazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tornata da pochi giorni in Italia dopo aver passato una settimana in Brasile per stare al fianco della sua famiglia, alle prese con un problema di salute del padre. Proprio l’ex gieffina ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, uscito nelle edicole lo scorso mercoledì. In questo frangente, la donna ha parlato dell’esperienza vissuta in Brasile. La donna ha dichiarato di aver scoperto che suo padre era stato ricoverato in un ospedale di San Paolo tramite un giornale brasiliano. Helena Prestes ha quindi aggiunto: “Ho visto la foto e ho capito subito che era lui. Per quarantotto ore non ho saputo dove fosse, in quale ospedale fosse, che cosa fosse successo davvero. E ho provato un senso di vuoto totale, un’esperienza che non auguro a nessuno “

Helena Prestes rivela in che condizioni di salute versa il padre

Intervistata dal settimanale Chi, Helena Prestes ha parlato delle condizioni di salute in cui versa il genitore. La modella brasiliana ha ammesso che suo padre è stato sottoposto ad una delicata operazione al cervello per rimuovere un’importante emorragia dovuta ad un ictus. La donna ha dichiarato: “Quando sono arrivata io, al terzo giorno, stava un po’ meglio, ma da lì è iniziato un percorso durissimo: alti e bassi continui, infezioni, polmonite, momenti in cui diventava aggressivo“. Una situazione non facile in cui l’ex gieffina ha potuto contare su Javier Martinez e la sorella Mariana, che l’ha raggiunta in Brasile per stare al fianco a lei e loro padre.