Helena Prestes, il dramma del padre scomparso

Helena Prestes sta vivendo ore di angoscia per la scomparsa del padre, coinvolto in un grave incidente stradale in Brasile. La modella ed ex gieffina ha lanciato nelle ultime ore un accorato appello s...

Helena Prestes sta vivendo ore di angoscia per la scomparsa del padre, coinvolto in un grave incidente stradale in Brasile. La modella ed ex gieffina ha lanciato nelle ultime ore un accorato appello sui social per ritrovare l'uomo, di cui non si hanno notizie da martedì 13 gennaio.

L'incidente e la scomparsa

Il padre della Prestes è caduto davanti a una macelleria nella città di San Carlos ed è stato soccorso e trasportato in ospedale. Non avendo con sé documenti di identità, il personale medico non ha potuto identificarlo né contattare i familiari. La famiglia ha saputo dell'incidente solo grazie a un articolo del giornale Jornal Butantã, visto casualmente da un cugino della modella.

L'appello disperato

"Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto urgente. Il signore nella foto è mio padre", ha scritto Helena nel suo messaggio. La modella ha pubblicato una foto dell'uomo disteso su una barella, ferito e privo di sensi. "Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in un centro di assistenza, ma non è stato comunicato in quale ospedale", ha aggiunto, chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattarla via email.

La solidarietà dei fan

I fan della Prestes si sono mobilitati sui social per aiutarla nelle ricerche, condividendo l'appello e cercando di contattare ospedali e strutture sanitarie nella zona di San Carlos. La modella brasiliana ha ringraziato tutti coloro che stanno contribuendo alle ricerche del padre.