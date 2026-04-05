Helena Prestes e quella rivelazione su Javier Martinez che emoziona: ecco cosa ha detto

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro. I due si sono conosciuti nel corso del Grande fratello 2024 dove hanno fatto sognare gli italiani grazie alla loro storia d’amore che va avanti da ormai oltre un anno. Nelle ultime ore, la modella brasiliana è tornata a sorprendere i suoi fans per un video pubblicato nel suo profilo Tiktok, dov’è molto attiva. Nel filmato si vede l’ex gieffina dichiarare le seguenti parole mentre si trucca il viso con alcuni prodotti di make-up: “si è svegliato Javi, devo andare a fare le coccole, che sono obbligatorie mi ha riempito di baci e mi ha mangiato praticamente metà dell trucco”. Una rivelazione che ha emozionato i fans, che li seguono da ormai diverso tempo.

Giornata in bicicletta per Helena Prestes e Javier Martinez

La storia d’amore degli Helevier continua a gonfie vele dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello. Helena Prestes e Javier Martinez hanno sorpreso i fans nelle ultime ore quando hanno deciso di trascorrere una giornata in bicicletta sulle colline ternane. L’influencer ed il pallavolista argentino hanno approfittato del bel tempo per passare delle ore nell’entroterra umbro. Un momento che è stato segnato anche da un piccolo spavento quando Helena Prestes è caduta in bicicletta come rivelato da lei stessa in alcune storie pubblicate sui social.