Helena Prestes e quel tenero gesto per Javier Martinez che fa impazzire i fans: ecco quale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez continua a gonfie vele. La coppia ha da poco festeggiato il primo anniversario dopo essersi conosciuti e innamorati durante il Grande Fratello 2024, vinto da Jessica Morlacchi. Di recente, la modella di San Paolo si è resa protagonista di un tenero gesto social che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fans. In particolare, la 35enne ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede a bordo di un van insieme a Javier Martinez con la seguente didascalia: “Il mio Valentino“. Neanche a dirlo, la foto degli Helevier ha scatenato i fans. Tanti i commenti di elogio apparsi in rete come questi: “Ma che belli”, “Ha deciso di festeggiare San Valentino in anticipo ahaha” e ancora “Troppo divertente Javi”.

Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo?

Helena Prestes e Javier Martinez hanno raggiunto Milano. Non è da escludere che la coppia abbia registrato un’ospitata a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda sabato e domenica sui teleschermi di Canale 5 con grande riscontro di pubblico. Gli Helevier potrebbero festeggiare San Valentino coi telespettatori delle reti Mediaset, ai quali potrebbero svelare dettagli inediti della loro storia d’amore e aggiornamenti sui loro progetti per il futuro. Confermata, invece, l’ospitata della coppia a Celebrity Chef prevista per lunedì 16 febbraio dalle ore 20:20 sui teleschermi di Tv8.