Halloween a Manfredonia, disciplina degli orari di diffusione sonora

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI DIFFUSIONE SONORA DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DI TUTTI I SANTI 31 OTTOBRE / 1 NOVEMBRE 2025

Il sindaco di Manfredonia per le festività di tutti i Santi ha ordinato per le attività di intrattenimento musicale, anche complementari all’attività principiale del locale, esercitate sia nei locali chiusi che all’aperto, sia su di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, la cessazione delle emissioni sonore, dal 31 ottobre al 1 novembre 2025, derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicale e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art. 69 Tulps e s.m.i.,

rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art. 68 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità:

Si ribadisce che i locali potranno organizzare attività di piccolo intrattenimento musicale, lasciando immutate le caratteristiche tecniche dell’arredo e degli spazi dedicati al servizio al tavolo, assicurando che non ci sia attività di ballo e dotandosi di preventiva SCIA ex art. 68 T.U.L.P.S, con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone, mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità.



Resta fermo l’obbligo degli esercenti di: rispettare le limitazioni alle emissioni sonore nelle rispettive fasce orarie previste nel piano di zonizzazione acustica.

Nei giorni di venerdì 31 ottobre e 1° novembre 2025 sino ore 01.00 del giorno successivo solo ed ESCLUSIVAMENTE per musica per la quale non è prevista autorizzazione/SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S. e s.m.i., rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/SCIA ex art. 68 T.U.L.P.S. e s.m.i., rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, per tutte le aree residenziali, ivi

comprese le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo Mezzanone, per le attività situate nella zona ASI, nonché per quelle presenti nella zona compresa tra Lungomare del Sole, Siponto e Ippocampo, con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone, mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità.