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Guerra, l’annuncio di Trump: “Raggiunto l’accordo con l’Iran”

“Abbiamo raggiunto un accordo sui punti principali con l’Iran”. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per Memphis. Negli ultimi due giorni, Usa e Iran hanno intrattenuto “colloqui molto buoni e produttivi su una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente”, ha aggiunto Trump.

Donald Trump ha detto che l’Iran ha accettato di non avere l’arma nucleare.

Lo Stretto di Hormuz riaprirà molto presto “se questo funziona”.

Si attendono conferme o smentite dall’Iran.