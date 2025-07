[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gruppo Scamu: “Flashmob nel parco giochi dedicato a due eroi”

Oggi il gruppo S.C.A.M.U – I Protettori dei Sogni ha regalato un’emozione autentica con un flash mob a sorpresa nel parco giochi dedicato a due eroi che hanno protetto i sogni dei più piccoli.

🎈 I sorrisi dei bambini hanno illuminato la piazza: musica, colori, abbracci e gioia vera.

🎥 Ogni attimo è stato catturato in foto e video che presto condivideremo, per far rivivere la bellezza di questa giornata.

La festa è poi continuata al Parco del Castello di Manfredonia, perché non proteggiamo solo i sorrisi, ma anche i luoghi dove i sorrisi nascono.

⸻

Perché i sogni non muoiono mai, se c’è qualcuno pronto a difenderli.

E noi ci saremo. Sempre.

Con il cuore pieno di gratitudine e speranza,

❤️ Il gruppo S.C.A.M.U – I Protettori dei Sogni