Gruppo di nudiste su spiaggia pugliese, protesta famiglie

Sulla spiaggia libera di Borraco, a Manduria, la presenza di alcune donne senza costume – due completamente nude, una in topless – ha scatenato la reazione indignata di numerose famiglie.

La notizia è stata ripresa da La Voce di Manduria.

Al centro dell’attenzione una tenda occupata da un gruppo di bagnanti naturaliste, tra cui tre donne, due delle quali completamente nude e una in topless.

Alcuni si sono detti infastiditi, altri, invece, hanno dimostrato indifferenza dinanzi alle tre donne.

“Non siamo su una spiaggia per nudisti – ha protestato una mamma – e questo comportamento è irrispettoso nei confronti dei bambini presenti”.

Il naturismo in Italia non è vietato, ma è soggetto a limitazioni. Le leggi nazionali non contemplano un reato specifico per chi pratica il nudismo, ma prevedono sanzioni se il comportamento “offende il comune senso del pudore” o avviene in luoghi non autorizzati. Per evitare contestazioni, esistono spiagge ufficialmente riconosciute per il naturismo.