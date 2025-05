[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Green Day Roseto in Trekking 2025: il 2 giugno a Roseto Valfortore una giornata tra natura, cultura e avventura

Il 2 giugno 2025 torna a Roseto Valfortore uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del trekking e della vita all’aria aperta: la terza edizione del Green Day Roseto in Trekking, una giornata interamente dedicata alla scoperta del territorio, immersi tra paesaggi mozzafiato, storia e biodiversità.

Situato nel cuore dei Monti Dauni, Roseto Valfortore, uno dei Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, si prepara ad accogliere escursionisti, appassionati di outdoor e famiglie per un’esperienza autentica, a contatto diretto con la natura e la cultura locale.

Un programma ricco di emozioni

Il ritrovo è previsto alle ore 08:30 presso l’OS.E.AP, l’Osservatorio di Ecologia Appenninica, dove i partecipanti potranno registrarsi, firmare la liberatoria di responsabilità e visitare l’osservatorio, un luogo che custodisce le principali specie animali, la flora e la fauna caratteristiche del territorio.

La mattinata proseguirà con la visita guidata ai Mulini ad Acqua, simbolo della tradizione contadina, e al Museo di Arte Contadina, custode della memoria e delle radici del borgo.

Da lì avrà inizio il percorso di trekking: circa 10 chilometri che si snodano tra sentieri panoramici e aree naturalistiche, attraversando anche un tratto del celebre Sentiero Frassati e l’area verde della Rocchetta, dove i partecipanti potranno gustare una genuina colazione contadina, a base di pane e pomodoro, polpetta rosetana e caciocavallo locale.

Arcieri, falconieri e liberazione di volatili

La camminata proseguirà fino al Centro di prima accoglienza della fauna selvatica (ex Villaggio Primavera), dove ad accogliere i partecipanti ci saranno arcieri e falconieri, protagonisti di uno spettacolo coinvolgente e suggestivo. Per l’occasione, grazie alla collaborazione con l’associazione CRAS di Bitetto, saranno liberati alcuni volatili riabilitati e pronti a tornare in natura: un momento simbolico e toccante che sottolinea l’impegno del territorio nella tutela dell’ambiente.

Il pranzo della tradizione

La giornata continuerà con un pranzo tipico, curato da La Locanda di Tullio e Amalia, con un menù ricco e saporito:

Salumi locali e treccione

Pasta con crema di formaggio e tartufo oppure pasta al pomodoro

Salsiccia locale arrostita

Acqua e vino

Il costo di partecipazione all’intera giornata è di 20 euro, con prenotazione obbligatoria entro il 30 maggio 2025.

Navette per il rientro

Per agevolare il ritorno in paese dei partecipanti più stanchi o con difficoltà a proseguire a piedi, saranno messe a disposizione due navette:

Prima corsa alle ore 17:00

Seconda corsa alle ore 18:00

Un servizio pensato per permettere a tutti di vivere la giornata in serenità, godendosi l’esperienza senza preoccupazioni.

Abbigliamento consigliato

Per partecipare è necessario essere muniti di attrezzatura adatta al trekking:

Scarpe da trekking o escursionismo

Abbigliamento comodo e traspirante

Cappello, occhiali da sole, crema solare

Zaino con borraccia, giacca antivento o impermeabile

Green Day Roseto in Trekking 2025 è un’occasione imperdibile per vivere una giornata tra amici e natura, riscoprire la bellezza dei paesaggi rosetani e lasciarsi sorprendere dalle tradizioni e dall’ospitalità del borgo.

Il 2 giugno, scegli di camminare nella bellezza. Roseto Valfortore ti aspetta.