Gravina-Manfredonia, info biglietti

In vista della gara Gravina–Manfredonia, in programma domenica 16 novembre 2025 allo stadio “Vicino” di Gravina in Puglia, la società gialloblù ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti riservati al settore ospiti.

La vendita riguarderà l’intera capienza autorizzata della Tribuna Laterale Est, settore destinato ai tifosi biancocelesti. Il prezzo e le riduzioni sono identici a quelli applicati ai tifosi locali.

Prezzi biglietti – Settore Ospiti

Intero: €14,00

Donne e Under 18: €7,00

Under 12: ingresso gratuito

Tutti i minori dovranno accedere accompagnati da un adulto munito di documento d’identità.

Modalità di vendita

I tagliandi saranno disponibili esclusivamente tramite il circuito Postoriservato.it, con inizio prevendita a partire da oggi giovedì 13 novembre 2025.

Importante: La società Gravina specifica che non sarà attiva la vendita online: i biglietti saranno quindi acquistabili solo presso i punti vendita autorizzati del circuito Postoriservato. Il punto vendita più vicino a Manfredonia è:

Service com (Viale Ofanto, 357 – Foggia)

Inoltre:

Il botteghino ospiti resterà chiuso il giorno della gara. A ogni biglietto verrà applicato anche il costo della commissione di vendita.

Indicazioni per l’accesso allo stadio

Per entrare nell’impianto è obbligatorio:

presentare biglietto valido, essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

In assenza del documento l’ingresso non sarà consentito, anche in presenza del tagliando.

L’apertura dei cancelli è prevista circa un’ora o mezz’ora prima della gara.

È consigliato arrivare con congruo anticipo per agevolare i controlli di sicurezza.