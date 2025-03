[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gravina-Manfredonia, info biglietti

L’FBC Gravina rende noto le modalità e i prezzi di acquisto dei biglietti per il Settore Ospiti, per assistere alla partita Gravina-Manfredonia, valida per la 28ª giornata del campionato di Serie D, Girone H, in programma domenica 23 marzo alle ore 15:30 allo stadio S. Vicino di Gravina in Puglia.

Settore Ospiti e Prezzi

Saranno disponibili 80 biglietti per la tifoseria ospite.

Prezzi dei biglietti:

Intero: €10,00

€10,00 Ridotto U12-18: €5,00

€5,00 Ridotto Donne e Under 12: €1,00

Tutti i minori devono essere accompagnati da un adulto con documento d’identità.

Modalità di Acquisto

I biglietti saranno in vendita presso il punto vendita “Service Com” di Foggia e anche online sul sito ufficiale al seguente link:

https://www.postoriservato.it/biglietti/fbc-gravina-23-marzo-2025-stadio-stefano-vicino-gravina-23778.html

Importante: Il giorno della gara il botteghino ospiti resterà chiuso.