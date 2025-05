[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

”Grande successo per Road to Battiti a Manfredonia con Gigi D’Alessio”

📍L’Amministrazione Comunale esprime il più sentito ringraziamento alla cittadinanza, ai visitatori e a tutti coloro che hanno contribuito al successo della serata di “Road to Battiti”, andata in scena oggi nella nostra città.

L’evento, che ha visto la straordinaria partecipazione di Gigi D’Alessio come ospite d’eccezione, ha trasformato Manfredonia in un grande palcoscenico a cielo aperto, accogliendo migliaia di persone in un clima di festa, musica e condivisione.

Un sentito grazie va anche a tutte le forze dell’ordine, agli operatori sanitari, ai volontari e agli organizzatori che hanno garantito lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza e con grande professionalità.

La straordinaria partecipazione della comunità conferma ancora una volta la vocazione di Manfredonia ad accogliere eventi di rilievo nazionale, capaci di valorizzare il territorio e promuovere la cultura e lo spettacolo.

Questa serata rappresenta un altro passo importante nel percorso di rilancio e valorizzazione della nostra città. Grazie di cuore a tutti.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Manfredonia

