📌 Grande partecipazione per l’apertura straordinaria del Museo Etnografico Sipontino!

Oggi, uno dei nostri tesori più importanti ha spalancato le porte alla comunità, accogliendo cittadini, famiglie, curiosi e appassionati alla scoperta delle radici e delle tradizioni di Manfredonia.

Una giornata speciale, ricca di storia, racconti, memoria e identità.

Un enorme GRAZIE ad Aldo Caroleo, profondissimo custode della nostra storia, ai volontari e a tutti i soci della Pro Loco, che con impegno e amore per il territorio rendono possibile iniziative come questa. 💙

✨ Con questa giornata si conclude la seconda edizione di Herèditas, un progetto che ci lascia una certezza sempre più forte:

➡️ il nostro patrimonio va tutelato, raccontato e valorizzato, perché racconta chi siamo e da dove veniamo.

Continueremo a lavorare per proteggere e far conoscere le nostre bellezze.

La storia non è passato: è ciò che ci unisce.