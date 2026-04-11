Grande Fratello Vip, sondaggi puntata 13 aprile 2026: Adriana Volpe in testa, Lucia eliminata

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La puntata del Grande Fratello Vip del 13 aprile 2026 si avvicina e l’attenzione del pubblico è tutta rivolta al televoto che deciderà chi dovrà lasciare la Casa.

Il confronto tra le quattro concorrenti in nomination, Adriana, Lucia, Alessandra Mussolini e Blu Barbara Prezia, sta accendendo il dibattito sui social e nei forum dedicati al reality, dove i sondaggi stanno delineando un quadro molto chiaro: una favorita assoluta, due concorrenti che si contendono la seconda posizione e una vip che, salvo sorprese, sembra destinata a uscire.

Ma quali sono le percentuali aggiornate? Chi guida il televoto? E soprattutto, chi rischia seriamente l’eliminazione? Scopriamolo insieme.

Adriana Volpe domina il sondaggio: la favorita del pubblico

Secondo i dati raccolti dal sondaggio online, Adriana Volpe è nettamente la più votata, con un solido 45,12% delle preferenze.

Un risultato che conferma il forte legame che la conduttrice ha costruito con il pubblico, capace di sostenerla anche nei momenti più tesi della settimana.

La sua leadership nel televoto non sorprende: nelle ultime puntate Adriana è stata protagonista di confronti accesi, discussioni che hanno diviso la Casa ma che, allo stesso tempo, hanno rafforzato la sua posizione agli occhi degli spettatori.

Il suo modo diretto di affrontare i conflitti e la capacità di non tirarsi mai indietro sembrano averle garantito un vantaggio importante.

Il distacco dalle altre concorrenti è ampio e, salvo ribaltoni dell’ultimo minuto, Adriana appare al sicuro.

Alessandra Mussolini e Blu Barbara Prezia: la sfida per il secondo posto

Dietro Adriana, la situazione è molto più equilibrata. Alessandra Mussolini si posiziona al secondo posto con 20,78%, seguita a breve distanza da Blu Barbara Prezia, che raccoglie 18,12%.

Le due concorrenti stanno vivendo un televoto particolarmente combattuto. Alessandra, reduce da scontri accesi con Adriana Volpe e Antonella Elia, continua a dividere il pubblico: c’è chi la sostiene per la sua schiettezza e chi, invece, la considera troppo impulsiva.

Blu, al contrario, sta costruendo un percorso più silenzioso ma costante, raccogliendo consensi soprattutto tra chi apprezza i caratteri meno esplosivi.

La distanza tra le due è minima e potrebbe ridursi ulteriormente con l’avvicinarsi della puntata. Il loro destino, almeno per ora, sembra dipendere dal rush finale del televoto.

Lucia Ilardo ultima nel sondaggio del Grande Fratello Vip: solo il 15,99% e rischio eliminazione altissimo

Il dato più evidente del sondaggio riguarda Lucia Ilardo, ferma al 15,99%, ultima tra le quattro concorrenti.

Una percentuale che la mette in una posizione estremamente delicata e che, se confermata dal televoto ufficiale, potrebbe portarla all’eliminazione nella puntata del 13 aprile.

Lucia era già finita al centro delle dinamiche della Casa nelle scorse settimane, spesso coinvolta in discussioni e nomination ripetute.

Il pubblico, almeno secondo i sondaggi, sembra non aver premiato il suo percorso, lasciandola indietro rispetto alle altre tre concorrenti.

Il distacco da Blu e Alessandra è significativo, ma non insormontabile: come sempre nel Grande Fratello Vip, il televoto può cambiare rapidamente, soprattutto nelle ultime ore prima della diretta.

Tuttavia, allo stato attuale, Lucia appare la vip più a rischio.