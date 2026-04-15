Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro sotto accusa: la frase sulla figlia fa discutere

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gf Vip, bufera su Raimondo Todaro

Durante una conversazione nella Casa, nel tentativo di rafforzare la veridicità delle sue parole, Todaro si è lasciato andare a un’espressione che ha spiazzato pubblico e coinquilini:

“Lo giuro su mia figlia, le venisse un can*ro adesso se dico una bugia.”

Un’affermazione molto forte, che ha immediatamente scatenato reazioni sui social, tra incredulità e critiche per l’uso di parole considerate fuori luogo, soprattutto in un contesto televisivo seguito da un pubblico molto ampio.

Il video ha iniziato a circolare rapidamente, attirando anche il commento di GionnyScandal, ex concorrente del reality e amico di Todaro, che non ha nascosto il suo stupore:

“Rai, ma che ca**o dici?”

Una reazione diretta, che rispecchia il sentiment di molti utenti, rimasti colpiti dal tono e dal contenuto della frase.

Al momento non è arrivata nessuna comuncazione ufficiale a Todaro, ma l’episodio ha riacceso il dibattito su quanto accade all’interno della Casa e sui limiti che, spesso, vengono superati nei momenti di tensione