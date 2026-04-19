Grande fratello vip, pace fatta tra Antonella Elia e Paola Caruso: le due giocano e si scambiano un bacio sulle labbra. Sarà strategia o tregua?

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Dopo una giornata infuocata, il clima nella Casa cambia completamente volto nel giro di poche ore. Protagoniste del ribaltone: Caruso ed Elia, al centro di una delle tensioni più accese delle ultime ore.

Scontro acceso nel daytime

Nelle ore precedenti, Caruso non aveva risparmiato critiche durissime nei confronti di Elia, accusandola apertamente di essere arrivata in finale solo grazie al favore del pubblico. Parole pesanti, che avevano fatto pensare a una frattura ormai insanabile tra le due gieffine.

Il colpo di scena serale

Durante il gioco della sera, però, arriva l’imprevisto: Caruso ed Elia si ritrovano faccia a faccia e la prova richiede un gesto tutt’altro che simbolico: un bacio.

E qui succede ciò che nessuno si aspettava.

Nessuna tensione, solo complicità

Nessuna esitazione, nessuna polemica: il momento scorre senza attriti, quasi con naturalezza. Un atteggiamento che spiazza sia i concorrenti che il pubblico a casa.

Strategia o tregua sincera?

Il dubbio resta: si tratta di una mossa strategica per alleggerire la propria immagine oppure di un primo segnale di distensione reale?