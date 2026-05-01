Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo contro Marco Berry: “Per me è morto”, l’accaduto

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Lucia Ilardo è tra le rivelazioni di questa edizione del Grande Fratello Vip, che terminerà tra poche settimane sui teleschermi di Canale 5. L’ex protagonista di Temptation Island è finita al centro dell’attenzione nella serata di ieri quando ha preso le difese di Francesca Manzini da un durissimo attacco di Marco Berry. La donna ha usato toni duri per condannare l’atteggiamento del mago nei confronti dell’imitatrice di Striscia La Notizia. La concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato senza tanti giri di parole: “Non si deve permettere di parlarti così! Per me è m*rto. Un uomo che si comporta così non si può vedere. Ti ha offesa ed è stato pesantissimo. Uno che ti insulta, che ti dice che hanno fatto bene a mollarti, è incommentabile. Per me è uno schifo sentire queste cose da un uomo che ha una figlia dell’età della donna che insulta.”

Lucia Ilardo ha accusato Marco Berry di aver avuto atteggiamenti aggressivi al Grande Fratello Vip

L’ex protagonista di Temptation Island è apparsa parecchio arrabbiata nei confronti di Marco Berry, reo di aver esagerato coi toni contro Francesca Manzini. Lucia Ilardo ha accusato il mago di aver avuto atteggiamenti aggressivi all’intervento del Grande Fratello Vip, tanto da dichiarare: “Certi attacchi così forti non si possono giustificare“. Le parole non hanno trovato d’accordo Antonella Elia, la quale ha preso le difese di Marco Berry, scatenando la reazione di Francesca Manzini. Quest’ultima ha ammesso: “Le cose indelicate che ha detto su mia sorella sono verissime! Ma tu Antonella non hai visto come ha alzato la voce venendomi vicino?! Io non l’ho esasperato come qualcuno dice, ho solo detto che poteva evitare certi commenti.”