Grande Fratello Vip, due opinionisti in arrivo da Uomini e Donne? L’indiscrezione clamorosa

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo con una nuova edizione dove sono attese importanti novità. In particolare, il reality show non sarà più condotto da Alfonso Signorini ma vedrà il ritorno di Ilary Blasi. Il conduttore ha deciso di autosospendersi da Mediaset in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo. Nel frattempo, in rete stanno circolando alcuni rumors sui possibili opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete non è da escludere che Tina Cipollari e Gianni Sperti possano approdare nel noto reality show in veste di commentatori, professione che giù svolgono con grande successo a Uomini e Donne, il dating show in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 su Canale 5.

Tina Cipollari e Gianni Sperti opinionisti del Grande Fratello?

Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbero essere i nuovi opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza a marzo. Ad alimentare tale ipotesi c’ha pensato la viterbese, la quale ha messo mi piace ad un post su Instagram che parlava di tale indiscrezione. Nel frattempo, Bubino Blog ha svelato i nomi dei primi cinque concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Secondo il portale dalla porta rossa entreranno Walter Zenga, Francesca Manzini, Antonella Elia, Raimondo Todaro e Ilona Staller, ex stella del cinema a luci rosse.