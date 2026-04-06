Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini vittima di uno scherzo nella notte: cos’è successo

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Alessandra Mussolini è tra le rivelazioni di questa edizione del Grande Fratello Vip, che sta ingranando in termini di ascolti sui teleschermi di Canale 5. L’ex parlamentare si è messa in mostra sia per i suoi scontri che per la sua voglia di mettersi in gioco. Nelle ultime ore, la donna è rimasta vittima di uno scherzo. Tutto è iniziato quando Renato, Nicolò e Raul si sono avvicinati al letto di Alessandra Mussolini nel cuore della notte. I tre gieffini hanno quindi alzato il materasso con sopra la donna, appoggiandola in terra. Un vero e proprio scherzo che ha scatenato la reazione immediata della concorrente del Grande Fratello Vip, la quale si è recata in bagno dove ha preso una contenitore pieno d’acqua con l’intenzione di bagnare Renato, Nicolò e Raul ma che ha finito per colpire le loro valigie e Francesca Manzini.

Grande Fratello vip, Alessandra Mussolini ed il ballo hot con Raimondo Todaro

Notte di caos all’interno del Grande Fratello Vip. Tra le assolute protagoniste vi è stata Alessandra Mussolini, che non ha esitato a controbattere agli scherzi a cui è rimasta vittima. Proprio la donna è finita al centro dell’attenzione nel corso delle ultime ore per un gesto che ha infiammato la rete. L’ex parlamentare ha dato vita ad un ballo hot insieme a Raimondo Todaro in cucina che in breve tempo è diventato virale sui social.