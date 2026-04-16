Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini contro Antonella Elia: “Qui finisce male, prendo le pillole perché sono malata”

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Momenti di forte tensione nella casa del Grande Fratello Vip tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, protagoniste di un acceso litigio scoppiato in cucina davanti agli altri concorrenti.

La discussione è iniziata quando Mussolini ha rivolto una battuta al gruppo:

“Volete se vi tengo svegli tutta la notte?”

La provocazione e la risposta di Antonella Elia

La frase ha innescato la replica di Antonella Elia:

“Fra le pillole del mattino e la stanchezza della sera, non credo che reggi”.

Una battuta che ha immediatamente provocato la reazione dell’ex parlamentare, che ha chiesto chiarimenti:

“Che vuol dire le pillole del mattino?”

La lite degenera: accuse e tensione crescente

Il confronto è rapidamente degenerato. Mussolini ha difeso la propria posizione con toni sempre più accesi:

“Io le prendo perché le devo prendere. Tu sei fortunata perché non devi prenderle, io devo prenderle”.

La tensione è poi aumentata ulteriormente, fino a sfociare in un gesto di rabbia: la concorrente ha sbattuto una teglia sull’isola della cucina e ha lanciato un libro di ricette a terra.

Lo sfogo di Alessandra Mussolini

Nel pieno della lite, Mussolini ha continuato lo sfogo:

“Vuoi dire che una persona non può prendere le pillole? Questo perché tu sei sana e io sono malata?”

E ancora:

“Strega! Non devo prendere le pillole perché ti dà fastidio? Io prendo le pillole per le palpitazioni, per il colesterolo e per stare qua dentro casa a guardarti”.

Chiusura con avvertimento

La discussione si è conclusa con un tono ancora più teso:

“Stai molto attenta. Stai molto attenta”.

Clima sempre più teso nella casa

L’episodio conferma il clima crescente di tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove anche una semplice battuta può trasformarsi rapidamente in un acceso scontro tra concorrenti.