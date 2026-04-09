Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 10 aprile: Marco Berry salvo, Lucia in nomination

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La puntata del 10 aprile 2026 del Grande Fratello Vip si avvicina e l’attenzione del pubblico è tutta concentrata sul televoto che vede protagonisti Marco Berry e Lucia Ilardo. Dopo una settimana movimentata, segnata da nomination incrociate e tensioni crescenti nella Casa, i sondaggi online stanno già delineando un quadro interessante, con percentuali che potrebbero influenzare l’esito della serata.

Il televoto di questa settimana non decreta un’eliminazione immediata, ma stabilisce chi sarà il primo candidato ufficiale alla prossima uscita, rendendo la sfida ancora più delicata.

A questo punto è inevitabile chiedersi: come stanno andando i sondaggi? Chi è in vantaggio? E quali dinamiche hanno portato Berry e Lucia al televoto del 10 aprile? Scopriamolo insieme.

Sondaggi Grande Fratello Vip 10 aprile 2026: chi è avanti tra Marco Berry e Lucia Ilardo

I sondaggi che circolano online nelle ore che precedono la puntata mostrano un trend piuttosto chiaro. Marco Berry risulta in vantaggio con il 61%, mentre Lucia Ilardo sembra faticare a recuperare terreno ferma intorno al 39%. Le percentuali oscillano da piattaforma a piattaforma, ma la tendenza generale vede Berry più sostenuto dal pubblico, complice forse la sua presenza scenica e il modo in cui ha gestito le ultime dinamiche nella Casa.

Il televoto di questa settimana non elimina nessuno, ma stabilisce chi sarà il meno votato, e quindi il primo candidato alla prossima eliminazione. Questo dettaglio cambia completamente la percezione del televoto: non si tratta solo di preferenze, ma di una sorta di “pre‑sentenza” che potrebbe condizionare le strategie dei concorrenti nelle prossime nomination.

Il pubblico sembra essersi schierato con decisione. Marco Berry, pur essendo stato il più votato dai compagni durante le nomination, fuori dalla Casa gode di un sostegno più ampio. Lucia, invece, paga probabilmente alcune tensioni nate negli ultimi giorni, soprattutto con le altre donne del gruppo, che l’hanno portata a essere la più nominata.

I sondaggi, come sempre, non rappresentano un risultato ufficiale, ma offrono una fotografia del sentiment del pubblico. E la fotografia, al momento, racconta una sfida sbilanciata, anche se nel Grande Fratello Vip tutto può cambiare fino all’ultimo voto.

Come si è arrivati al televoto: nomination incrociate e strategie nella Casa

La puntata del 7 aprile ha introdotto una dinamica di nomination diversa dal solito. Le donne hanno votato gli uomini in modo palese, mentre gli uomini hanno espresso le loro preferenze sia in salotto sia in confessionale. Questo meccanismo ha creato un clima di tensione immediata, perché ogni voto è stato pronunciato guardando negli occhi il diretto interessato.

Marco Berry è risultato il più votato dalle donne. Antonella, Adriana Volpe, Blu e Francesca hanno fatto il suo nome, rendendolo il primo nominato della serata. Una scelta che ha sorpreso parte del pubblico, ma che riflette alcune frizioni nate nelle ultime settimane.

Sul fronte femminile, Lucia Ilardo è stata la più votata sia dalle donne sia dagli uomini. Blu, Francesca e Adriana hanno indicato il suo nome, mentre tra gli uomini Nicolò e Renato hanno confermato la loro preferenza contro di lei. Un accumulo di voti che l’ha portata inevitabilmente al televoto.

Ilary Blasi ha poi spiegato che il concorrente meno votato dal pubblico diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione, un dettaglio che ha reso la sfida ancora più tesa. A complicare ulteriormente la situazione, Renato ha avuto il compito di scegliere due concorrenti da mandare nel monolocale, optando per Alessandra e Lucia, scelta che ha alimentato nuove discussioni.

Cosa aspettarsi dalla puntata del 10 aprile: tensioni, strategie e un televoto decisivo

La puntata del 10 aprile si preannuncia ricca di confronti. Il televoto tra Marco Berry e Lucia Ilardo sarà il centro della serata, ma non mancheranno momenti di chiarimento dopo le nomination incrociate. Il pubblico vuole capire cosa abbia spinto le donne a votare Berry in modo così compatto e perché Lucia sia diventata un bersaglio comune.

Il risultato del televoto influenzerà le prossime dinamiche della Casa. Il concorrente meno votato entrerà nella settimana successiva con un peso non indifferente: essere il primo candidato all’eliminazione significa diventare automaticamente un bersaglio nelle strategie dei compagni.

La puntata potrebbe anche portare nuovi colpi di scena, come spesso accade quando il clima nella Casa è già teso. E con Pio e Amedeo ospiti nella prima puntata della settimana, il pubblico si aspetta un mix di leggerezza e momenti più intensi.