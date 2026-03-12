Grande fratello, Rasha Younes e quella rivelazione su Omer Elomari: “E’ più difficile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ultima edizione del Grande fratello ha visto la nascita di diverse storie d’amore. Tra queste vi è quella formata da Rasha Younes e Omer Elomari, che stanno insieme da ormai alcuni mesi. La social media manager di Pomezia ha aperto di recente un box di domande su Instagram dove ha risposto ad alcuni fans. La donna ha parlato della sua relazione con il siriano, facendo una rivelazione. Alla domanda, se è diventato più difficile o più semplice passare del tempo distante da Omer Elomari, Rasha Younes ha scritto: “Sinceramente più difficile poiché più passa il tempo e più cresce il legame e più si condividono cose.” La donna ha raggiunto il compagno in Valtellina dove lui ha casa e lavora.

Grande fratello, Rasha Younes pronta ad andare in Turchia

Rasha Younes ha aperto un box di domande su Instagram dove ha risposto alle curiosità di alcuni fans. La donna ha parlato della possibilità di raggiungere la Turchia, dove Omer Elomari ha la famiglia. L’ex concorrente del Grande fratello ha postato una foto dell’Ambasciata della Repubblica in Turchia con il seguente messaggio: “io la pratica l’ho consegnata. Sono in attesa” per poi aggiungere che avrebbe aggiornato i fans sulla situazione. La donna ha mostrato l’intenzione di recarsi nel paese dove ha trovato rifugio Omer Elomari insieme alla sua famiglia dopo essere scappato dalla Siria.