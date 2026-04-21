Grande fratello, problemi di salute per un ex gieffino: “Non è stato facile…”

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I protagonisti del Grande fratello continuano a tenere alta l’attenzione medica. In queste ore, un protagonista della scorsa edizione ha pubblicato un post su Instagram dove ha reso noto di aver avuto un serio problema di salute. Si tratta di Domenico D’alterio che aveva fatto molto parlare per la sua amicizia speciale con Benedetta all’interno della Casa. L’ex gieffino napoletano ha postato un video nel suo profilo social, in cui mostra alcune cartelle mediche, dichiarando in questo modo: “Le vedete queste carte? Sono tre mesi che stanno in questa macchina. Non è stato un periodo facile, a volte la vita ci mette davanti a delle prove. Non parlerò più di tanto di quello che mi è accaduto..Dico solo grazie al dottor Forchia dell’ospedale Monaldi, è grazie a lui che sono uscito da questa situazione, ad oggi non ve ne parlo perché non ho la forza, non ho la voglia. Non è stato facile.”

Grande fratello, Domenico D’alterio ha avuto un problema di salute

Domenico D’alterio ha reso noto in un post pubblicato nel suo profilo Instagram di aver combattuto con un problema serio di salute. Il napoletano è diventato famoso grazie al Grande fratello. Durante l’edizione andata in onda nel 2025, l’uomo fece notizia per la sua amicizia speciale con Benedetta nonostante avesse una compagna fuori. Un triangolo amoroso che aveva tenuto banco per molte settimane all’interno del reality show, che a quel tempo era condotto da Simona Ventura con scarsi risultati in termini di ascolti.