Grande Fratello, Pamela Petrarolo boccia i Tommavi e su Shaila e Lorenzo: “Critiche crudeli”

Pamela Petrarolo ha lasciato volontariamente la casa del Grande Fratello un mese fa. La donna è stata intervistata nel programma radiofonico Non succederà più dove ha parlato della sua avventura televisiva. Durante l’intervista, la Non è la Rai ha parlato delle coppie nate in questa edizione del reality show e sopratutto ha detto la sua opinione sulla coppia formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. L’ex concorrente del Grande Fratello ha detto che alla dottoressa romana non le importerebbe nulla dell’idraulico senese. Pamela ha dichiarato le seguenti parole: “A Mariavittoria di Tommaso non frega niente. Ha capito che la ship l’avrebbe portata più lontana. Mariavittoria è affezionata a Tommaso ma non l’è interessa. Si è avvicinata perché ha capito che è forte.” La donna ha affermato che secondo lei, i Tommavi non dureranno fuori ma non per colpa di Tommaso.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo dice la sua su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Il commento di Pamela Petrarolo hanno scatenato i fan dei Tommavi, che non hanno avuto belle parole nei suoi confronti. L’ex concorrente del Grande Fratello ha quindi rotto il silenzio cercando di difendere la sua opinione. La donna ha dichiarato: “Non è cattiveria, ma è percezione. Non solo io penso questo, ma anche la nonna e le persone vicine a lui. Non è cattiveria e presa di coscienza.” L’ex gieffina ha parlato anche del suo lungo percorso all’interno del reality show e delle sue compagne d’avventura Ilaria Galassi e Eleonora Cecere. La donna ha affermato di essersi ritirata dal gioco perché suo padre è attualmente in ospedale con la broncopolmonite. Per questo motivo, la Non è la Rai non se l’è sentita di continuare il gioco. Su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Pamela Petrarolo ha dichiarato: “Dividono il pubblico, le critiche sono state abbastanza crudeli perché loro combattano tra il gioco e la relazione.”