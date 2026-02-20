Grande fratello, ex gieffina rivela: “Ecco cosa penso di Rasha Younes e Omer Elomari”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti dell’ultima edizione del Grande fratello continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Di recente, un’ex gieffina è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate a Lorenzo Pugnaloni. Si tratta di Ivana Castorini, la quale ha dato la propria opinione su alcuni protagonisti della sua edizione del Grande fratello. La donna ha commentato la coppia formata da Rasha Younes e Omer Elomari, dichiarando in questo modo: “Li vedo molto meno, ti dico la verità. Però sono stata una grandissima sostenitrice dei “Rashmer”. Sono di una bellezza fuori dal comune e mi fanno ridere quando pubblicano quei video.” Su Jonas Pepe e Anita Mazzotta, invece, Ivana Castorini ha ammesso: “Sui “Jonita” io avevo espresso perplessità, anche a te, perché ero arrabbiata: avevo visto dei video di Anita nei miei confronti che mi avevano ferito. Mi è venuto il dubbio: “È strategia?”. Oggi ti dico la verità: per quello che vedo sui social, li vedo affiatati, innamorati, e sono anche bellissimi.”

Ivana Castorini non ha più rapporti con Rasha Younes dopo il Grande fratello

Ivana Castorini ha quindi parlato di alcuni ex gieffini. La donna ha riferito di non avere più rapporti con Rasha Younes, con la quale nella casa del Grande fratello aveva stretto un bel rapporto d’amicizia. L’ex gieffina ha ammesso: “Con Rasha non ho più rapporti: non abbiamo trovato punti d’incontro fuori quindi quel minimo che si era creato in casa non c’è più.” La donna ha concluso, rivelando di aver rivalutato Benedetta Stocchi. Ivana Castorini ha dichiarato: “Mi sono ricreduta positivamente su Benedetta, in casa non ci prendevamo tanto, fuori abbiamo parlato, ci siamo chieste scusa per esternazioni poco carine e l’ho apprezzato.”