Grande Fratello, ex gieffina difende la storia di Rasha e Omer: “Non permetto…”

Rasha Younes e Omer Elomari sono tra le coppie nate nell’ultima edizione del Grande fratello. La social media manager di Pomezia e il siriano sono finiti al centro di un commento da parte di un’ex gieffina che ha condiviso con loro l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Si tratta di Grazia Kendi, che ha voluto difendere i Rashmer da un attacco da parte di un hater su Instagram. La donna ha scritto: “sotto i miei post non permetto di parlare male di Rasha in nessun modo. Lei non deve imparare nulla da me perché non è un post instagram a dettare l’amore che si prova per qualcuno”. Grazia ha quindi preso le difese della coppia, scrivendo: “L’amore che Rasha sta coltivando per Omer è qualcosa d’incredibile.”

Grazia Kendi in Valtellina da Omer Elomari dopo il Grande fratello

Grazia Kendi ha dimostrato di aver mantenuto i rapporti con i Rashmer dopo l’esperienza fatta al Grande fratello. In particolare, la donna ha passato alcuni giorni a casa di Omer Elomari in Valtellina insieme a Mattia Scuderi, il compagno conosciuto nella Casa più spiata d’Italia. L’ex gieffina ha condiviso in rete alcuni video e foto della vacanza sulla neve passata insieme al fidanzato siciliano ed il siriano. Grande assente Rasha Younes, la quale ha fatto ritorno a Roma dopo aver passato diversi giorni a casa di Omer, con il quale la relazione sta procedendo a gonfie vele.