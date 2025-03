Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Stefania Orlando, Anna Pettinelli sbotta: “Meglio Cesara”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 10 marzo è andata in onda una nuova diretta del Grande Fratello, che ha visto l’incoronazione di Zeudi Di Palma come terza finalista. Tra le protagoniste c’è stata anche Stefania Orlando, la quale ha avuto un faccia a faccia prima con Shaila Gatta e poi con Beatrice Luzzi. Se Cesara Buonamici ha criticato il comportamento dell’ex velina di Striscia La Notizia per le gravi esternazioni rivolte a Stefania, l’altra opinionista del Grande Fratello l’ha attaccata, definendola prepotente, maestrina e cattiva. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Ti sei permessa di dare giudizi a destra e manca, ti hanno pure mandato l’amica in soccorso” riferendosi ad Anna Pettinelli. Beatrice Luzzi ha poi continuato: “La verità è che giochi sulla pelle degli altri e mai sulla tua.” Le parole non sono passate inosservate alla professoressa di Amici 24.

Grande Fratello, Anna Pettinelli attacca Beatrice Luzzi sui social

Anna Pettinelli ha deciso di rompere il silenzio sui social per difendere Stefania Orlando e lanciare una dura stoccata a Beatrice Luzzi, l’opinionista scelta da Alfonso Signorini per questa edizione del Grande Fratello. La donna ha pubblicato una storia su Instagram in cui dichiara le seguenti parole: “La Luzzi crede di essere ancora dentro la casa del Gf. E’ ancora inca*zata per la scorsa edizione, essere opinionisti vuol dire essere super partes come fa Cesara Buonamici. La classe non è acqua.” Quale sarà la reazione di Beatrice Luzzi alle parole di Anna Pettinelli? Nel frattempo nella casa, Stefania Orlando si è resa protagonista di un lungo scontro con Luca Giglio che in puntata ha accusato di essere un comodino.