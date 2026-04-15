Grande Fratelle Vip 2026, sondaggi puntata 17 aprile: Antonella Elia prima finalista, dietro Alessandra Mussolini

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La corsa alla finale del Grande Fratello Vip 2026 entra finalmente nel vivo. Dopo la diretta del 14 aprile, la Casa è stata travolta da un televoto inatteso che ha cambiato completamente il clima tra i concorrenti. Nessuna eliminazione, nessun addio improvviso, ma una scelta decisiva: il pubblico dovrà indicare il primo vip che accederà alla finalissima del 5 maggio. Il televoto è partito all’improvviso, mentre gli inquilini non avevano la minima idea di ciò che stava accadendo. Ilary Blasi ha lanciato la sfida in diretta, trasformando una serata apparentemente tranquilla in un momento che potrebbe segnare l’intero percorso del reality.

I quattro nomi in gioco sono Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Il sondaggio online si è acceso immediatamente e i primi risultati sembrano già delineare un quadro molto chiaro. Ma come si è arrivati a questa nomination? Quali dinamiche hanno portato proprio questi quattro concorrenti al televoto? E soprattutto, chi sta dominando il sondaggio? Scopriamolo insieme.

Come si è arrivati al televoto: ecco le nomination che hanno acceso il Grande Fratello Vip

Per capire il sondaggio del 17 aprile bisogna tornare alla parte finale della nona diretta. Dopo l’eliminazione di Prezia, gli undici concorrenti sono stati portati nella stanza chiamata “Nuvola”, dove hanno trovato una serie di caselle illuminate, ognuna associata a un numero. Non sapevano che uno di quei numeri avrebbe determinato la prima nomination alla finale. Il numero fortunato – o sfortunato – era il 9, come rivelato al pubblico da Ilary Blasi.

A sceglierlo è stata Lucia Ilardo, ignara del fatto che quel gesto l’avrebbe catapultata direttamente nella selezione per la finale. Da quel momento è partita una catena di salvataggi: ogni concorrente poteva salvarne un altro, fino a quando è rimasta solo Antonella Elia, automaticamente spedita al televoto. A lei si sono aggiunte, tramite le nomination tradizionali, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.

La puntata ha mostrato chiaramente quanto le dinamiche interne stiano diventando sempre più complesse. Le motivazioni delle nomination hanno rivelato tensioni latenti, alleanze fragili e rapporti che cambiano da un giorno all’altro. C’è chi ha accusato Adriana di giocare troppo, chi ha definito Alessandra poco leale, chi ha visto in Raimondo un concorrente troppo drastico e chi ha percepito Nicolò come distante. Ogni voto ha raccontato un pezzo di Casa, mostrando quanto la finale sia ormai vicina e quanto ogni scelta pesi più del solito.

Il sondaggio del 17 aprile 2026: chi è il favorito del pubblico per diventare il primo finalista

Appena aperto il televoto, i forum e i social si sono riempiti di commenti, pronostici e preferenze. Il sondaggio più seguito, quello di Grande Fratello Vip ForumFree, ha mostrato fin da subito un risultato sorprendentemente netto. Antonella Elia guida con un distacco importante, superando il 47% delle preferenze. Il suo percorso, fatto di momenti intensi, scontri diretti e una personalità che non passa mai inosservata, sembra aver conquistato una parte consistente del pubblico.

Dietro di lei si posiziona Alessandra Mussolini, che raccoglie poco più del 24%. La sua presenza forte e il suo modo diretto di affrontare i conflitti le hanno garantito un seguito fedele, anche se non sufficiente – almeno per ora – a insidiare il primo posto.

Al terzo posto troviamo Adriana Volpe, ferma intorno al 18%. Nonostante le critiche ricevute da alcuni compagni, continua a essere una figura molto discussa e seguita, ma il sondaggio la vede distante dalle prime due posizioni.

Chiude la classifica Lucia Ilardo, con meno del 10% dei voti. La sua nomination “casuale”, dovuta alla scelta del numero 9, non sembra averle portato fortuna. Il pubblico la sostiene, ma non abbastanza da considerarla favorita per la finale.

Il dato più interessante è la distanza tra Antonella e le altre concorrenti. Se il sondaggio dovesse rispecchiare il televoto ufficiale, la Elia potrebbe diventare la prima finalista del Grande Fratello Vip 2026. Tuttavia, come sempre accade nel reality, tutto può cambiare fino all’ultimo secondo, soprattutto quando il pubblico è chiamato a votare in diretta.

Una settimana decisiva: strategie, tensioni e un televoto che può cambiare il gioco

Il televoto del 17 aprile non è solo una scelta del pubblico, ma un vero spartiacque per le dinamiche interne della Casa. Sapere chi sarà il primo finalista influenzerà inevitabilmente strategie, alleanze e comportamenti dei concorrenti nelle prossime settimane. Chi entrerà in finale avrà un vantaggio psicologico enorme, mentre gli altri dovranno fare i conti con nuove tensioni e possibili ribaltamenti.

Il pubblico, intanto, continua a votare e commentare, trasformando il sondaggio in un termometro costante dell’umore dei fan. Se Antonella manterrà il suo vantaggio o se ci sarà un colpo di scena lo scopriremo solo nella prossima puntata, quando Ilary Blasi annuncerà il nome del primo finalista.