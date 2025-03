[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gran Parata dell’8 marzo: disposizioni su viabilità e parcheggi

Sabato 8 Marzo 2025

“Gran Parata delle Meraviglie, dei Gruppi Mascherati e dei Carri Allegorici”

Dalle ore 14:00 alle ore 22:00 è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta e la fermata di ogni categoria

di veicoli con prevista rimozione forzata in :

Via G. Di Vittorio, nel tratto compreso tra via Tratturo del Carmine e viale Aldo Moro

Via Coppa Navigata intersezione con via G. Di Vittorio;

Via Coppa del Vento intersezione con via G. Di Vittorio;

Via Feudo della Paglia nel tratto compreso tra via Santa Tecchia e via G. Di Vittorio;

Via Feudo della Paglia intersezione con via Fonte Rosa;

Via Fonte Rosa nel tratto compreso tra via G. Di Vittorio e via Monte Aquilone;

Via del Ponte Lungo nel tratto compreso tra via Cutino via G. Di Vittorio;

Via del Ponte Lungo nel tratto compreso tra via Cervaro e via G. Di Vittorio;

Via del Parco Pellegrino nel tratto compreso tra via delle Ginestre e Via G. Di Vittorio (con via delle

Ginestre interdetta alla circolazione);

Via M. Luther King nel tratto compreso tra via Arpi e via G. Di Vittorio;

Viale Aldo Moro;

Via Gandhi nel tratto compreso tra via Arpi e via G. Di Vittorio;

Via Gen. Lamarmora nel tratto compreso tra via Arpi e via G. Di Vittorio;

Via E. Tulliano nel tratto compreso tra via Arpi e via G. Di Vittorio;

Via A. Gramsci nel tratto compreso tra via della Croce e Viale Aldo Moro;

Via P. Gobetti nel tratto via compreso tra via della Croce e Viale Aldo Moro;

Via E. Giustino nel tratto compreso tra via della Croce e Viale Aldo Moro;

Via Cimarrusti nel tratto compreso tra via della Croce e Viale Aldo Moro;

Via T. Minniti nel tratto compreso tra via della Croce e Viale Aldo Moro;

Via E. Toti nel tratto compreso tra via della Croce e Viale Aldo Moro;

Viale Kennedy, nel tratto compreso tra Ingresso Dogana e Piazza Marconi;

Via Cala dello Spuntone intersezione con Piazza Salvo D’Acquisto;

Via degli Orti intersezione con Piazza Salvo D’Acquisto;

Via G. Palatella nel tratto compreso tra via di Porta Pugliese e Piazza Marconi;

Lungomare N. Sauro nel tratto compreso tra Piazza Marconi e Piazzale Ferri;

Via dei Celestini nel tratto compreso tra Corso Manfredi e Lungomare N. Sauro;

Largo Baselice (intera area);

Via De Florio nel tratto compreso tra via Maddalena e Lungomare N. Sauro;

Via Campanile nel tratto compreso tra via Tribuna e Lungomare N. Sauro

Via del Porto (intera strada);

Piazzale Ferri.

Viale Miramare tratto compreso tra Piazzale Ferri sino a via A. Volta

Via dell’Arcangelo nel tratto compreso tra Corso Roma e viale Miramare (con interdizione al traffico

di Piazzale Tommasino partendo da via San Giovanni Bosco);

Lungomare del Sole nel tratto compreso tra Ingresso Porto Turistico e viale Kennedy.

E’ inoltre vietata la sosta e la fermata di ogni categoria di veicoli con prevista rimozione forzata nelle

seguenti aree:

Area di sosta prospiciente Ex Mattatoio in via G. Di Vittorio;

Area di sosta ubicata in prolungamento via M. Luther King;

Area di sosta ubicata in prolungamento via del Ponte Lungo;

Area di sosta in via Marchianò;

Area di sosta in Piazza della Libertà (ex Stazione Campagna).

Area di sosta Largo Baselice Intera Area;

Per consentire l’ordinato svolgimento dello Spettacolo Musicale in Piazza Papa Giovanni XXIII°, sabato 8

marzo 2025, dalle ore 17:00 alle ore 01:00 è sospesa la circolazione e la sosta con prevista rimozione

forzata nelle strade e piazze sotto elencate:

Piazza Papa Giovanni XXIII, intero perimetro;

Corso Roma nel tratto compreso tra via Santa Chiara e via Arcivescovado;

Corso Roma nel tratto compreso tra via Campanile e via Ospedale Orsini;

Via San Lorenzo nel tratto compreso tra via Campanile e via Ospedale Orsini;

Via San Lorenzo nel tratto compreso tra via Arcivescovado e via Santa Chiara;

Via Arcivescovado nel tratto compreso tra via Tribuna e Corso Manfredi;

Via campanile nel tratto compreso tra via Tribuna e Lungomare N. Sauro;

Per consentire il montaggio del palco in occasione del concerto di sabato 8 marzo 2025, dalle ore 07:00 alle

ore 16:00 è vietata la sosta e la fermata dei veicoli in Piazza Papa Giovanni XXIII, lato ovest, nel tratto

compreso tra Via San Lorenzo e Corso Roma.

Sono istituiti n. 4 stalli di sosta riservato ad autoambulanza in Via G. Palatella tratto compreso tra Corso

Manfredi e Corso Roma, in Via del Porto, in Piazza della Libertà, Via A. Gramsci ed in L. re Nazario Sauro e

Via dei Celestini.

Il tratto di strada di Via G. Palatella, tratto compreso tra Via di Porta Pugliese e Corso Roma, già interdetto

alla circolazione ed alla sosta dei veicoli, nei giorni 23 febbraio, 2 e 8 Marzo 2025, sarà utilizzato per la sosta

dei veicoli muniti di contrassegno per portatori di handicap.

Nell’area di parcheggio di Largo Diomede, Piazza del Popolo, Piazzale Ferri, del Mercato Ittico e del

Parcheggio adiacente la sede della Autorità Portuale (area prospiciente ristorante Calamarando),

saranno destinate allo Spazio calmo, nei giorni 23 febbraio, 2, 4 e 8 Marzo 2025, sarà vietata la sosta, la

fermata e la circolazione di ogni categoria di veicoli con prevista rimozione.

E’ prevista la rimozione dei veicoli in sosta in violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Tutte le limitazioni ed i divieti riportati nella presente ordinanza saranno segnalati da appositi cartelli che

saranno collocati dal competente ufficio tecnico comunale.

La Polizia Locale e gli organi di polizia stradale sono incaricati dell’ esecuzione della presente ordinanza. E’

fatto obbligo, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Fanno eccezione ai divieti di cui sopra tutti i mezzi delle forze di polizia, di soccorso, di emergenza e

pubblica utilità ed i mezzi autorizzati o al servizio della manifestazione.

Gli autoservizi di linea adibiti a pubblico servizio di trasporto passeggeri in transito nel tratto di strada

interessato dai lavori potranno adottare percorsi alternativi da loro individuati.