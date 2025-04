Gran finale del Concorso “Mignola D’Oro” a Vieste con convegno e proclamazione dei vincitori

Il concorso “Mignola D’Oro – Gargano Extra Virgin Olive Oil Award”, organizzato dal Comune di Vieste per celebrare l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva del Gargano, dà appuntamento domenica 13 aprile alle ore 16.00 presso l’Hotel Bikini di Vieste per un importante convegno dal titolo “L’olivicoltura del Gargano: stato dell’arte e prospettive future”.



L’evento rappresenta un momento di confronto e riflessione sullo scenario attuale e le prospettive future del settore olivicolo garganico.



Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Foggia e Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e dell’Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Vieste e Presidente del Concorso Mignola D’Oro Gaetano Paglialonga.



Interverranno Michele Ricucci, Presidente Confagricoltura – Vico del Gargano; Guido Cusmai, Presidente regionale di AGIA-CIA e Presidente APO Foggia; Elia Pellegrino, Presidente AIFO; Anna Grifa, Presidente Slow Food Gargano; Antonio Nunziante, presidente provinciale CNA e Rosanna Ciuffreda, Coordinatrice provinciale Foggia Città dell’Olio.



Al convegno seguirà l’attesissima cerimonia di proclamazione dei vincitori del concorso “Mignola D’Oro” che sarà introdotta da Vittorio De Rosa, direttore del Concorso “Mignola D’Oro”, già funzionario dell’ICQRF di Napoli e capo panel dell’associazione Oleum, e Sabrina Pupillo, Capo Panel “Mignola D’Oro”, tecnologa alimentare, assaggiatrice professionista di oli di oliva con qualifica di capo panel e direttrice organizzativa de “La Settimana dell’Olio” di Vieste.



La valutazione degli oli in concorso (in programma dall’11 al 13 aprile) è affidata a una giuria di professionisti altamente qualificati del settore che conta esperti provenienti dall’Italia e dall’estero, tra cui Na Xie, Elvan Uysal, Simona Cognoli, Maria Antonietta Palumbo, Maria Gabriella Ciofetta, Marco Rizzo, Nerio Baratta e Michele Siniscalchi Montereale, nomi noti e autorevoli nel mondo dell’olio extravergine di qualità.



Il concorso “Mignola D’Oro” prevede tre categorie principali di premi: i Premi Assoluti (suddivisi in tre classi: Fruttato Leggero, Fruttato Medio e Fruttato Intenso), i Premi Speciali (“Premio Speciale Olio Biologico” e “Premio Speciale Roberto Dirodi”) e le Menzioni di Merito (per gli oli che raggiungono un punteggio minimo di 75/100).



Partner tecnico dell’iniziativa è Oleum, Associazione Professionale Internazionale di Assaggiatori di Olio di Oliva. La prima edizione di “Mignola D’Oro” gode del patrocinio di Slow Food Gargano, CNA, CIA, APO Foggia, AIFO, Confagricoltura, Città dell’Olio e Coldiretti.

Info e aggiornamenti su: www.settimanadellolio.it