Gradinata Est Manfredonia: “Vogliamo che si volti pagina”

La salvezza è stata raggiunta.

Noi come Gradinata siamo andati oltre, l’ennesima dimostrazione l’abbiamo data nella trasferta ad Ugento , dove la restrizione dei biglietti messi a disposizione, solo 80, non ha fermato la nostra voglia di essere al fianco della squadra.

Fieri ed orgogliosi , siamo partiti in numero superiore, con pacatezza e intelligenza siamo riusciti tutti ad entrare .

Sicuramente una problematica che andava affrontata diversamente dagli addetti ai lavori , il tifo in certe circostanze è l’arma in più .

Il popolo sipontino ha risposto presente. Calorosi e colorati, come al solito , abbiamo spinto il Donia alla Vittoria.

Al triplice fischio, è iniziata la festa.

Dopo mesi altalenanti dove la nostra pazienza è stata messa a dura prova ma, nel bene e nel male, non abbiamo mai mollato, sia in casa che in trasferta.

Questa salvezza è anche merito del pubblico sipontino. Gente che merita altri trattamenti, rispetto e serietà. Gente che merita di essere a conoscenza di tutto quello che ruota intorno al Manfredonia Calcio. Ogni singola persona che paga il biglietto la Domenica ha bisogno di trasparenza.

Tornando dalla trasferta, ci giunge voce dell’ apertura dello stadio Miramare per festeggiare la permanenza in Serie D .

Non abbiamo dimenticato i torti subiti nei mesi precedenti nè le pesanti offese che la Società ha rivolto alla Gradinata, spesso “gratuite” e poco veritiere.

La nostra presenza alla “festa” non è sinonimo di scarsa coerenza. Volevamo esserci al fianco dell’intera città , non potevamo mancare !

Noi siamo l’anima del tifo. Dovevamo esserci perchè siamo un punto di riferimento per la città , non solo allo stadio .

La nostra posizione , non cambia !

Vogliamo una società seria, ambiziosa e competente!

Ribadiamo ancora una volta che certa gente deve farsi da parte, una volta per tutte!

LIBERATE IL MANFREDONIA

Gradinata Est Manfredonia