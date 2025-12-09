Gradinata Est Manfredonia: “Orgogliosi di voi”
In data 3 Dicembre, in occasione della giornata “Internazionale dei diritti delle persone con disabilità “ a Manfredonia , come in altre città italiane si è svolto un “flash mob”.
Una forma di sensibilizzazione e di solidarietà verso chi si batte , da sempre per la tutela dei diritti , molto spesso calpestati o oscurati dall’ignoranza del nostro sistema.
Ieri e’ stato esposto uno striscione dedicato a tutta questa gente che merita tutto il nostro rispetto, per noi la diversità non esiste.
La Gradinata Est ancora una volta dimostra vicinanza.
Approfittiamo per salutare tutte le associazioni cittadine che anche tramite la pratica sportiva portano in alto il nome della nostra città .
Ancora una volta…Orgogliosi di VOI!
Gradinata Est Manfredonia