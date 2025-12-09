Sport Manfredonia

Gradinata Est Manfredonia: “Orgogliosi di voi”

Comunicato Stampa9 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gradinata Est Manfredonia: “Orgogliosi di voi”

ORGOGLIOSI DI VOI

In data 3 Dicembre, in occasione della giornata “Internazionale dei diritti delle persone con disabilità “ a Manfredonia , come in altre città italiane si è svolto un “flash mob”.

Una forma di sensibilizzazione e di solidarietà verso chi si batte , da sempre per la tutela dei diritti , molto spesso calpestati o oscurati dall’ignoranza del nostro sistema.

Ieri e’ stato esposto uno striscione dedicato a tutta questa gente che merita tutto il nostro rispetto, per noi la diversità non esiste.

La Gradinata Est ancora una volta dimostra vicinanza.

Approfittiamo per salutare tutte le associazioni cittadine che anche tramite la pratica sportiva portano in alto il nome della nostra città .

Ancora una volta…Orgogliosi di VOI!

Gradinata Est Manfredonia

Comunicato Stampa9 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©