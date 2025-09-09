[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gradinata Est Manfredonia: “Noi disponibili ad un confronto”. Appuntamento alle 19 di giovedì all’Info Point Piazzetta Mercato

L’Associazione Gradinata Est invita tutti i tifosi, gli organi di stampa e la dirigenza del Manfredonia Calcio, a partecipare alla conferenza da noi organizzata, per fare chiarezza sul rapporto “tifosi-società.

Tramite Pec abbiamo invitato la Società del Manfredonia Calcio, Il Sindaco e i consiglieri , le ultime “azioni repressive” nei confronti dei tifosi ci sembrano esagerate e destabilizzanti, per l’ambiente sportivo .

Le nostre diverse vedute non hanno mai assunto toni minatori o assunto atteggiamenti violenti come si legge, come qualcuno vuole far credere , adesso siamo stanchi di essere messi gratuitamente sulla gogna mediatica.

Noi siamo pronti a raccontarvi la verità , disponibili ad un eventuale confronto.

GRADINATA EST MANFREDONIA