Gradinata Est Manfredonia al fianco dei fasanesi. “Domenica le solite cancellate a dividere il nulla”

⚽ QUESTO CALCIO NON CI APPARTIENE

Comunicato della Gradinata Est Manfredonia

Ci sono partite che si aspettano tutto l’anno. Partite che non sono solo calcio, ma fratellanza, storia, passione. Manfredonia-Fasano è una di queste. E invece, ancora una volta, ci ritroviamo davanti all’ennesimo divieto di trasferta.

Venerdì è arrivata l’ufficialità: vietata la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Brindisi. Un colpo basso, l’ennesimo, contro una tifoseria gemellata con la nostra. Il Fasano non è un “gruppo ospite”, è famiglia. Eppure, anche stavolta, si vieta a prescindere. Senza criterio. Senza rispetto. Senza vergogna.

Non siamo qui a giudicare quanto accaduto allo stadio “Vito Curlo”. Non siamo qui a puntare il dito. Siamo qui a dire Basta. Basta con questa repressione mascherata da sicurezza. Basta con questo calcio blindato, svuotato, silenziato.

⚠️ Trasferte vietate per principio.

⚠️ Settori ospiti chiusi anche quando c’è fratellanza.

⚠️ Cancelli montati per dividere il nulla.

È tutto assurdo. È tutto fuori controllo. E chi dovrebbe tutelare la passione, preferisce lavarsene le mani.

Come Ultras, viviamo queste ingiustizie sulla nostra pelle. E non ci stiamo. “Trasferte Libere“, “Ultras Liberi di viaggiare“, non sono slogan. Sono ideali. Sono diritti. Sono voce. E questa voce non la spegnerete.

Questa non è solo la battaglia degli Ultras. È la battaglia di chi ama il calcio vero. Delle società che perdono incassi vitali. Dei tifosi che vedono svanire la magia delle partite di cartello.

Domenica, al Miramare, vedremo le solite cancellate montate per separare il vuoto. A cosa servono se non c’è nessuno da dividere?

🤝 Esprimiamo massima solidarietà al popolo Fasanese. Il nostro gemellaggio va oltre ogni divieto. La passione non si chiude con un’ordinanza. La fratellanza non si spegne con un comunicato.

Non ci avrete mai come volete voi.

Gradinata Est Manfredonia