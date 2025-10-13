Sport Manfredonia
Goleada della Passion Sport Manfredonia nella prima di campionato
Esordio con goleada per la Passion Sport Manfredonia che sbanca Molfetta con sette reti.
La squadra sipontina supera agevolmente la Molfetta Sportiva grazie alla tripletta di Pasquale Trotta, la doppietta di Lauriola e la rete di Raffaele De Nittis. Il gol della bandiera, per la squadra di casa, è stato siglato da Mizzi.
La prima gara in casa, domenica prossima, sarà contro l’Olimpia Bitonto.