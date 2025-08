[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Golden Gala Beach Volley – Città di Manfredonia 2025 – I° Trofeo “Città di Manfredonia” – Manfredonia Volley 2025

Date dell’evento: 8-9-10 agosto 2025 formula 3 x 3

Luogo di svolgimento: Lido Adriatico, Siponto – Manfredonia (FG)

Nasce nel cuore dell’estate pugliese il Golden Gala Beach Volley – Città di Manfredonia 2025, un evento sportivo unico nel suo genere, che per la prima volta porterà sulla spiaggia di Siponto, a pochi passi da Manfredonia, una manifestazione ad alto livello agonistico con atleti provenienti da tutta la regione e dai territori limitrofi.

Il progetto, denominato ufficialmente Manfredonia Volley 2025 – I° Trofeo “Città di Manfredonia”, rappresenta un’occasione senza precedenti per il territorio sipontino: si tratta infatti del primo torneo di beach volley realizzato con il patrocinio ufficiale del Comune di Manfredonia e il contributo di realtà locali e regionali, come Confcommercio Foggia, AVIS Manfredonia, Remax e il Lido Adriatico Siponto, Impresa di Costruzioni TABANELLI PRIMO, COLOR PLANET e CIVICO 5 location esclusiva dell’intero evento.

Il torneo si svolgerà su cinque giornate – dal 8 luglio al 10 agosto – con una formula dinamica e altamente spettacolare: 16 squadre formate da 3 giocatori si sfideranno in gironi all’italiana per contendersi i premi messi in palio che saranno assegnati alle prime quattro squadre classificate.

Finalità dell’evento

L’obiettivo principale del Golden Gala non è solo sportivo ma anche profondamente turistico e promozionale. L’evento mira a potenziare l’offerta estiva del territorio, contribuendo a valorizzare le risorse naturali e culturali di Manfredonia e dell’intero Gargano. In linea con le strategie di promozione del territorio, il torneo si pone come evento di richiamo regionale, con un importante indotto economico e visibilità garantita da un’attenta strategia comunicativa multicanale.

Grazie alla collaborazione con media partner locali e regionali, il torneo verrà raccontato e trasmesso sia in diretta che in differita su canali televisivi, radiofonici, social e piattaforme online, garantendo ampia risonanza mediatica. Il progetto si inserisce perfettamente nella volontà dell’Amministrazione Comunale di supportare eventi che uniscono sport, turismo e intrattenimento.

Modalità di realizzazione

La competizione si articolerà nel seguente modo:

Nei giorni 8 -9-10 agosto, le 16 squadre partecipanti saranno suddivise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno.

Ogni giorno verranno disputati match di qualificazione con un regolamento federale semplificato per garantire fluidità e spettacolo.

Le migliori squadre accederanno alle fasi finali, con la premiazione prevista per la serata conclusiva del 10 agosto.

A ogni giornata saranno presenti stand informativi, punti ristoro, musica e animazione per coinvolgere il pubblico presente.

Carattere dell’iniziativa

L’iniziativa assume un carattere regionale, ma con forti ambizioni di crescita anche a livello interregionale e nazionale. L’intenzione è quella di farne, già dalle prossime edizioni, un appuntamento fisso nel calendario degli eventi sportivi estivi pugliesi.

Patrocini e collaborazioni

Il Golden Gala Beach Volley gode del Patrocinio del Comune di Manfredonia, che ha riconosciuto il valore sportivo, culturale e turistico dell’iniziativa. Inoltre, hanno offerto il loro sostegno realtà attive e radicate nel territorio:

AVIS Manfredonia, da sempre sensibile al binomio sport e salute;

REMAX, azienda leader nel settore immobiliare che crede nella valorizzazione del territorio;

Impresa di Costruzini TABANELLI PRIMO è stato il primo sponsor che da anni ci sostiene;

Lido Adriatico Siponto, location ufficiale che ospiterà il campo centrale e tutte le attività collaterali.

Il Golden Gala Beach Volley – Città di Manfredonia 2025 si propone come un evento sportivo innovativo e inclusivo, in grado di catalizzare l’attenzione di atleti, spettatori, turisti e media. Una manifestazione che unisce agonismo, spettacolo e promozione territoriale, destinata a diventare un appuntamento imperdibile per l’estate del Gargano.