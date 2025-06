[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Goccia fredda ‘impazzita’: pioggia nel foggiano domani?

Le condizioni meteo stanno per cambiare nettamente su gran parte d’Italia, in maniera quasi inaspettata fino a pochi giorni fa. L’anticiclone africano troverà pane per i suoi denti, nella fattispecie una “goccia fredda” in alta quota destinata a staccarsi dai flussi nord-atlantici e a dirigersi sull’Italia, creando delle crepe all’interno del promontorio africano.

Lo scrive Meteolive.

Tra martedì e mercoledì il nucleo instabile si dirigerà a sud, ragion per cui ci aspettiamo la nascita di temporali frequenti sulle regioni centrali ed anche quelle meridionali. Le aree predilette saranno quelle interne, ma qualche visita dei temporali arriverà anche sulle città costiere tra Puglia, Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.