Gloria con Sabrina Ferilli: trama, cast completo e dove vederlo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il ritorno di Gloria, interpretata da Sabrina Ferilli, è uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva. Dopo la prima serie in sei episodi, la storia della diva sul viale del tramonto si chiude con un film tv unico, un capitolo finale che promette un tono più intimo e personale rispetto alla satira pungente della prima stagione.

Il tv movie, diretto da Giulio Manfredonia, arriva in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, riportando al centro una protagonista che deve fare i conti con le conseguenze delle sue scelte e con un passato che torna a bussare.

Quando va in onda Gloria? Qual è la trama del film conclusivo? E chi compone il cast accanto a Sabrina Ferilli? Scopriamolo insieme.

Quando va in onda Gloria e dove vederlo

Il film tv Gloria – Il ritorno va in onda martedì 3 marzo in prima serata su Rai 1 e sarà disponibile anche su RaiPlay, dove resterà visibile on demand per chi preferisce recuperarlo in un secondo momento.

Sabrina Ferilli torna a essere #Gloria.

La 2ª stagione è un film tv in onda martedì 3 marzo su Rai 1 e troveremo l’attrice viziata, sul viale del tramonto, in carcere.



Nel cast Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Claudia Gerini, Pino Strabioli, Francesco Arca#Gloria2 pic.twitter.com/RNKwfDH4MG — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 13, 2026

Si tratta di un capitolo unico di circa 100 minuti che sostituisce la seconda stagione inizialmente ipotizzata. Una scelta che permette di chiudere la storia in modo compatto, seguendo Gloria in un percorso più emotivo e meno legato alla satira del mondo dello spettacolo.

Il tv movie riprende esattamente dal finale aperto della serie, offrendo finalmente risposte alle domande rimaste in sospeso e mostrando come la protagonista proverà a rimettere insieme i pezzi della sua vita.

Trama di Gloria – Il ritorno: cosa succede nel film con Sabrina Ferilli

La storia riparte da un momento drammatico per Gloria Grandi. Dopo aver finto una malattia per tornare sotto i riflettori, l’inganno le si è rivoltato contro e l’ha trascinata in un vortice giudiziario. Nel film la ritroviamo in carcere in attesa di giudizio, costretta a confrontarsi con le conseguenze delle sue azioni e con un’immagine pubblica ormai compromessa.

A complicare tutto arriva l’imminente pubblicazione di una biografia non autorizzata che riporta alla luce episodi della sua infanzia nel quartiere romano del Tufello, un passato che Gloria ha sempre cercato di dimenticare.

Una volta terminata la custodia cautelare, la protagonista deve affrontare sedute di psicoterapia imposte dal tribunale e lavori socialmente utili proprio nel quartiere da cui era scappata anni prima. È qui che inizia un percorso di ritorno alle origini, fatto di incontri inattesi, goffi tentativi di recuperare i rapporti familiari e una lenta presa di coscienza.

Non è più in gioco la carriera, né la possibilità di tornare famosa. Gloria deve imparare a guardarsi dentro, accettare le proprie fragilità e ricostruire un legame con chi ha ferito. Il film racconta questa trasformazione con ironia, ma anche con una forte componente emotiva.

Cast di Gloria – Il ritorno: tutti gli attori accanto a Sabrina Ferilli

Accanto a Sabrina Ferilli, che torna nei panni di Gloria Grandi, ritroviamo molti dei volti già presenti nella prima stagione.

Nel cast figurano:

Sergio Assisi nel ruolo di Alex, l’ex marito con cui Gloria ha un rapporto complicato

Emanuela Grimalda (Iole)

Luca Angeletti (Sergio)

Pino Strabioli (Dottor Rummo)

David Sebasti (Filippo)

Martina Lampugnani (Emma)

Claudia Gerini come “La Bella del Tufello”

Francesco Arca in una partecipazione speciale

Il film è prodotto da Eagle Pictures in collaborazione con Rai Fiction e scritto da Roberto Proia, Cristiana Farina, Fausto Brizzi e Laura Muscardin.

Il cast corale contribuisce a dare profondità al racconto, alternando momenti comici a scene più intime che mostrano la fragilità della protagonista e il suo tentativo di ricominciare.