Gli ultras del Termoli e l’aiuto agli automobilisti bloccati sull’autostrada dopo la frana, “I gesti che nessuno racconta”

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Fosse stata una scazzottata in mezzo allo strada o una lite in un bar, ci troveremmo davanti a decine di articoli, post, video e foto. Niente di tutto questo, ma ciò che vedete in queste 4 foto un po’ scure poiché scattate di sera con un cellulare, raccontano qualcosa che ho ritenuto giusto andasse sottolineato. Partiamo dal presupposto che al posto di questi ragazzi potevano essercene altri e in altri luoghi, dunque per un attimo dimenticate le rivalità. In questi giorni in cui il Molise vive grosse criticità nella zona Adriatica, in particolar modo nei comuni di Petacciato, Campomarino, Termoli e Montenero di Bisaccia, mi piaceva sottolineare questo episodio. Alcuni Ultras Termolesi, una quindicina più o meno, hanno distribuito gratuitamente bottiglie d’acqua alle centinaia di automobilisti costretti ad uscire dall’autostrada chiusa a causa della frana che sta interessando una zona limitrofa alla loro città. In questo delirio di strade chiuse, traffico congestionato con chilometri e chilometri di code in tutta la zona, questo piccolo gesto non avrà risolto il problema, ma ha sicuramente strappato qualche sorriso agli automobilisti esausti e bloccati per ore e ore.

Visto che si parla di Ultras quasi sempre per episodi negativi, a volte è bene anche sottolineare questi gesti.

Il Molise è una regione dove mi capita spesso di andare, e dove probabilmente andrò anche domenica prossima. Da Venafro a Termoli, passando per Isernia e Campobasso, ho sempre incontrato persone disponibili e gentili, e che mi hanno sempre dimostrato grande affetto. Per cui a questa regione non posso che augurare il meglio, soprattutto alle zone purtroppo interessate da serie problematiche di cui si parla ogni giorno su tutti i TG.

Fonte: Valerio Caprino – Calcio & Fototifo Dilettanti