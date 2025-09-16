[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gli ospiti musicali di Ciambò a Manfredonia

Onde Sonore e Giova Vj saranno gli ospiti musicali di Ciambò a Manfredonia.

Sul molo di Levante ci saranno le Onde Sonore: Energici, innovativi e travolgenti

Le onde sonore sono pronte a far cantare e ballare tutti i partecipanti della cena sotto le stelle

Sul molo di Levante, fino a tarda notte.

Giova VJ farà scatenare tutta Piazzale Silvio Ferri

Sound inimitabile, brandi iconici dagli anni ’70,’80 e ’90 e un mix tra sonorità e video, si fondono in un live set senza precedenti

Il 20 settembre, Manfredonia Street Fish, sarà elettrica.