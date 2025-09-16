Eventi Manfredonia
Gli ospiti musicali di Ciambò a Manfredonia
Onde Sonore e Giova Vj saranno gli ospiti musicali di Ciambò a Manfredonia.
Sul molo di Levante ci saranno le Onde Sonore: Energici, innovativi e travolgenti
Le onde sonore sono pronte a far cantare e ballare tutti i partecipanti della cena sotto le stelle
Sul molo di Levante, fino a tarda notte.
Giova VJ farà scatenare tutta Piazzale Silvio Ferri
Sound inimitabile, brandi iconici dagli anni ’70,’80 e ’90 e un mix tra sonorità e video, si fondono in un live set senza precedenti
Il 20 settembre, Manfredonia Street Fish, sarà elettrica.