Vieste

Gli ospiti musicali di Capocanario a Vieste

Redazione23 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gli ospiti musicali di Capocanario a Vieste

SABRINA SALERNO

Un tuffo negli anni d’oro della musica italiana con le sue hit intramontabili, energia travolgente e un pubblico in delirio sotto le stelle di Marina Piccola. 💃

💛 Un momento iconico di questa edizione della Fest d’Tutt Quant!

NOSTALGIA 90

Il 25 ottobre al Capocanario arriva La Nave Novanta con @nostalgia90_official : il party anni ’90 più travolgente d’Italia

Redazione23 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]