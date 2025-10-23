Vieste
Gli ospiti musicali di Capocanario a Vieste
SABRINA SALERNO
Un tuffo negli anni d’oro della musica italiana con le sue hit intramontabili, energia travolgente e un pubblico in delirio sotto le stelle di Marina Piccola.
Un momento iconico di questa edizione della Fest d’Tutt Quant!
NOSTALGIA 90
Il 25 ottobre al Capocanario arriva La Nave Novanta con @nostalgia90_official : il party anni ’90 più travolgente d’Italia