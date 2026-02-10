[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Gli orrori arbitrali ai danni del Manfredonia Calcio cominciano ad essere tanti e sistematici”

Gli orrori arbitrali ai danni del Manfredonia Calcio cominciano ad essere tanti e sistematici, tali da compromettere anche il percorso salvezza.

Attenzione, non siamo qui a “piagnucolare” su episodi dubbi a sfavore, quelli capitano a tutte le squadre e nell’arco di un campionato vanno a compensarsi con episodi a favore. Contro il Manfredonia sono tutti episodi molto chiari, lampanti e dimostrabili con le immagini. Episodi indiscutibili.

A Gravina, Nola,Pagani,in casa contro il Pompei e l’ ultimo scempio di ieri contro l’Afragolese. La riflessione che ci viene di fare è questa:se si dovesse trattare solamente di scarsa qualità arbitrale , dovrebbero capitare episodi clamorosamente anche a nostro favore. Invece no. Gli episodi sono fin’ora tutti clamorosamente a nostro sfavore.

Si è portati dunque , quasi fisiologicamente a pensar male. Ma perché?

Sicuramente la società farà arrivare la propria voce nelle sedi opportune, i tanti punti persi però non ce li restituisce indietro nessuno. Cosa fare? Nulla, se non essere ancora più concentrati, più cinici e come tifosi pressare e spingere ancora di più. Forse andrebbe ricordato a chi manda questi ragazzini in tenuta fluorescente a fare “esperienza ‘ in serie D , che tale categoria a queste latitudini è storia, è passione, è investimenti. Serve rispetto.

Forza Manfredonia

Pagina Facebook Il Centravanti