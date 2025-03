[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gli obiettivi della Commissione Comunale Straordinaria della Salute di Manfredonia

Tra gli obiettivi posti dalla Commissione Comunale Straordinaria della Salute, uno spazio

importante è occupato dal tema dello screening e prevenzione delle patologie tumorali e, in

particolare, per le iniziative sanitarie gratuite e mirate per la diagnosi precoce dei tumori della

cervice uterina, della mammella e del colon-retto.



Nello specifico, si è deciso di promuovere queste attività, al fine di assicurare il massimo

coinvolgimento della popolazione.



Le diagnosi precoci consentono di raggiungere l’obiettivo della riduzione della mortalità specifica,

attraverso la diminuzione della incidenza delle forme incurabili, poiché si individuano casi di

malattia in fase preclinica.

Infine, il perseguimento di tali finalità’ permette di contenere l’incidenza di operazioni costose per la

sanità pubblica, evitando dispendio di risorse, viceversa, utili per altri interventi comunque rilevanti.

I piani di screening sono rivolti ai cittadini appartenenti alle fasce di età previste per ciascun

programma, in particolare:

per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero: le donne di

età compresa fra i 25 ed i 30 anni vengono invitate ad eseguire un Pap test ogni tre anni;

quelle fra i 31 e i 64 anni vengono invitate a sottoporsi ad un test HPV ogni cinque anni;

69 anni vengono invitate ad eseguire una mammografia ogni due anni;

età compresa tra i 50 e i 69 vengono invitati ad effettuare un test per la ricerca del sangue

occulto nelle feci ogni due anni.

Nel breve termine, sarà cura della Commissione, in merito ad esami diretti, diffondere la

consapevolezza del tema tra i cittadini.



Nel mentre, si comunica la possibilità di contattare il Consultorio di Manfredonia, ai numeri

0884/510420 – 0884/510205, per info o prenotazioni concernenti la diagnosi precoce del tumore

del collo uterino (oltre alla possibilità di prenotare incontri per l’accompagnamento alla nascita,

visite ginecologiche o altro).

Infine, per quanto concerne lo screening del tumore alla mammella e del colon retto, l’Azienda

sanitaria locale invia al proprio indirizzo di residenza, una lettera d’invito con l’indicazione del luogo

e dell’orario dell’appuntamento per l’esecuzione del test.

Continua, inoltre, l’interlocuzione con la Casa della Salute e dell’Ambiente che ha tra le sue finalità

la ri-programmazione della sorveglianza epidemiologica nel SIN Manfredonia Monte Sant’Angelo e

la costituzione di un osservatorio epidemiologico, oltre che una costante attenzione

all’inquinamento ambientale e alle ricadute sui cittadini e le cittadine di Manfredonia.

I componenti:

D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Galli Ugo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo

Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca