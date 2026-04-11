Gli impegni del weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio
Gli impegni del weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio
Ultima chiamata per l’Under 19 e nuovo test per la capolista Under 15. Ecco il programma ufficiale del weekend biancoceleste:
Si parte domani, sabato 11 aprile, alle ore 14:30, con l’Under 19 impegnata nell’ultima giornata di campionato. I biancocelesti faranno visita alla Vibonese allo stadio di Vibo Marina. Uno scontro diretto tra due squadre appaiate a quota 23 punti: il Manfredonia cerca il riscatto dopo il ko interno con il Nardò, mentre i calabresi tornano in campo dopo il turno di riposo.
Domenica 12 aprile, alle ore 09:00, i riflettori si spostano allo stadio “Miramare” per l’Under 15. La capolista, reduce dal travolgente 9-1 nel recupero contro il Troia, ospita l’Uniti per Cerignola. I ragazzi sipontini guidano la classifica a punteggio pieno (24 punti), mentre gli ospiti occupano la quarta posizione a quota 14 punti, reduci dal successo per 5-0 contro lo Joga Bonito Foggia.