Gli impegni del weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio

Si avvicina un fine settimana importante per il settore giovanile del Manfredonia, con le nostre formazioni pronte a scendere in campo per due match fondamentali.

Ad aprire il weekend sarà l’ Under 15, impegnata sabato alle 15:30 contro il San Marco. Dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con un convincente 4-1 ai danni dell’Accademia Calcio Monte, i ragazzi di Mister Grasso vogliono continuare sulla strada dei tre punti per iniziare al meglio il girone di ritorno.

Domenica mattina, invece, sarà il turno dell’ Under 17, che alle 9:00 affronterà l’Uniti per Cerignola in un match dal peso specifico enorme. Non solo è l’ultima partita del girone, ma il Manfredonia si presenta a questa sfida al primo posto in classifica con 18 punti, a pari merito con Trani e Football Academy Andria. Una gara decisiva per le sorti della stagione, in cui i ragazzi di Mister Telera daranno il massimo per chiudere nel migliore dei modi questa fase del campionato.

Un fine settimana da vivere con passione e determinazione. Forza ragazzi!